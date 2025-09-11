Mercato - OM : Pavard annonce déjà sa prochaine destination à l’étranger ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement recruté par l'OM qui l'a fait venir sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'Inter Milan, Benjamin Pavard nourrit de grandes ambitions pour ce nouveau projet, où il souhaite se montrer à son avantage pour disputer la Coupe du Monde. En effet, la nouvelle recrue de l'OM compte bien être du voyage en Amérique à l'été 2026...

Du haut de ses 29 ans, Benjamin Pavard est toujours aussi ambitieux, et il se projette déjà sur la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France qui se déroulera dans un an aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Fraichement recruté par l'OM, le défenseur des Bleus a d'ailleurs évoque ses envies de Mondial lors de sa conférence de presse de présentation ce jeudi, et affiche clairement sa détermination à faire partie des 23 de Didier Deschamps.

« L'OM, un projet ambitieux » « La Coupe du monde est un objectif mais je ne suis pas venu à l'OM pour ça. Je suis depuis très longtemps l'OM, avec un projet ambitieux et intéressant pour moi », confie Pavard, qui souhaite donc dans un premier temps avoir un temps de jeu régulier avec l'OM avant de se voir en Coupe du Monde.