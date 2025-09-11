«Je ne serais pas venu ici» : La révélation de Pavard qui va mettre le feu à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a accueilli douze renforts cet été avec comme cerise sur le gâteau : le champion du monde Benjamin Pavard. A 29 ans, l’expérimenté défenseur finaliste de la dernière Ligue des champions avec l’Inter a annoncé en conférence de presse que l’OM avait les armes pour jouer cette compétition… à fond !

Benjamin Pavard a dit « oui » à l’Olympique de Marseille dans la dernière ligne droite du mercato. Et il n’a pas fallu longtemps pour accepter le projet proposé par le directeur du football Medhi Benatia. « Je suis depuis très longtemps l'OM, avec un projet ambitieux et intéressant pour moi. Je jouais à l'Inter Milan. Je viens parce que Benatia m'a convaincu du projet sportif ».

«Si je ne sentais pas l'OM capable de faire de belles choses en Ligue des champions...» Pendant sa conférence de presse de présentation ce jeudi, Benjamin Pavard s’est dit prêt à relever le challenge de la Ligue des champions cette saison avec l’OM. Il n’aurait d’ailleurs pas donné son accord pour son prêt avec option d’achat à 15M€ s’il estimait que le club ne ferait que de la figuration en saison régulière de C1. « Si je ne sentais pas l'OM capable de faire de belles choses en Ligue des champions, je ne serais pas venu ici ».