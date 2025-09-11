OM - Rabiot : Une nouvelle annonce officielle est programmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à Milan ce jeudi, Adrien Rabiot va faire ses débuts avec son nouveau club ce week-end. Mais avant cela, l'AC Milan a programmé une nouvelle officialisation à savoir l'annonce du numéro du milieu de terrain français qui devrait être faite vendredi à midi. Et pour cause, l'ancien joueur de l'OM portera le 12.

C'est officiel depuis un peu plus d'une semaine, Adrien Rabiot a quitté l'OM. Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier après une bagarre dans les vestiaires avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain français a trouvé une porte de sortie dans les dernières heures du mercato et s'est engagé à l'AC Milan pour environ 10M€.

Rabiot portera le numéro 12 à Milan Désormais, l'AC Milan prépare une nouvelle officialisation concernant Adrien Rabiot. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club lombard va effectivement annoncer le nouveau numéro de maillot du milieu de terrain français ce vendredi 12 septembre à 12h. Et pour cause, Rabiot portera le numéro 12.