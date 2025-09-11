OM - Pavard déjà attaqué : La sortie cash de Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a bouclé un coup prometteur pour son secteur défensif cet été avec la signature de Benjamin Pavard, qui débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'Inter Milan. Et alors que certains supporters marseillais critiquent ce recrutement, Daniel Riolo leur répond cash en défendant le bilan de Medhi Benatia à l'OM.

Le rassemblement de l'équipe de France ayant pris fin après la victoire contre l'Islande mardi soir (2-1), Benjamin Pavard a enfin pu rejoindre son nouveau club : l'OM. Le champion du Monde 2018 débarque dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat de 15M€ en provenance de l'Inter Milan, et selon Daniel Riolo, le directeur sportif de l'OM Medhi Benatia a réalisé un super coup avec Pavard.

« Benatia est convaincant à chaque fois » « Peu importe quand il l’a voulu parce qu’on ne le sait pas. Maintenant, que Benatia soit convaincant, il l’est à chaque fois. Il arrive à faire venir des mecs qui à priori n’ont pas le profil pour venir à Marseille. C’est plutôt positif », a confié Riolo dans l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir.