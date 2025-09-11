Rupture à l’OM : Il allait tout arrêter, un coup de fil l’a sauvé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Steve Mandanda a raccroché les crampons… et les gants. Sans club depuis la fin de la saison dernière au terme de son contrat le liant au Stade Rennais, le champion du monde 2018 a dit stop. Et sans le club breton, qui l’a relancé lorsque son aventure se terminait à l’OM en 2022, cette décision aurait pu arriver bien plus prématurément...

Légende incontestée de l’Olympique de Marseille de par sa longévité et sa présence dans les derniers succès du club en Coupe de la Ligue en 2012 en championnat de France en 2010. Pendant près de 14 ans, celui qui est surnommé Il Fenomeno, a gardé les cages marseillaises en ne faisait qu’une seule infidélité d’une saison en 2016/2017 à Crystal Palace. Après quoi, Mandanda est revenu à l’OM, mais a décidé de claquer la porte en 2022 en raison de l’émergence de Pau Lopez, investissement conséquent tant sur le plan sportif que financier.

«La meilleure solution c'est que je parte» Dès lors, Florian Maurice qui s’occupait de la direction sportive du Stade Rennais le contactait pour qu’il signe au sein du club breton. Un départ qui aurait pu le sauver d’une retraite anticipée. Officiellement retraité depuis mercredi, Mandanda s’est livré sur le sujet à L’Équipe. « La saison avec Jorge Sampaoli a été très compliquée, j'ai commencé titulaire mais le club avait investi de l'argent sur Pau Lopez, et il y avait surtout un nouvel entraîneur des gardiens, Jon Pascua, très proche de Pau. J'ai disparu ensuite pour revenir sur la fin mais les choses n'ont pas été très claires. L'été suivant, pour le bien de tous, la meilleure solution c'est que je parte. Et surtout, ça arrange tout le monde que cela vienne de moi. ».