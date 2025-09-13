Signature à l’OM : Énorme surprise avec Rabiot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM en toute fin de mercato estival sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, Benjamin Pavard avait discuté de ce choix de carrière avec Adrien Rabiot. Et à la surprise générale, malgré son départ houleux de l’OM cet été et sa rupture avec les dirigeants, Rabiot avait vivement conseillé à Pavard d’y aller.

L’OM avait annoncé quelques recrues de dernière minute dans les ultimes heures du mercato estival, et le secteur défensif était principalement concerné avec les officialisations de Nayef Aguerd, Emerson Palmieri ou encore Benjamin Pavard. Ce dernier, coéquipier d’Adrien Rabiot en équipe de France, avait d’ailleurs pris la peine de lui demander conseiller au sujet de l’OM avant de débarquer sous la forme d’un prêt (avec option d’achat de 15M€).

« Rabiot m’a conforté dans mon choix » « Par rapport à Rabiot, je n'étais pas là, tout ce qu'il m'a dit sur Marseille, c'est que du positif. Il est très heureux de ma signature. Il m'a dit que les supporters étaient incroyables, que c'était quelque chose à faire. Il m'a dit que du bien du club, il m'a conforté dans mon choix même si je connaissais un peu la ville avant de signer », a révélé Pavard jeudi en conférence de presse, expliquant donc que malgré son divorce très compliqué avec l’OM cet été, Adrien Rabiot avait joué les entremetteurs de luxe avec son partenaire de l’équipe de France.