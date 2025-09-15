Kylian Mbappé : La «star» qui le rend fou sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a perdu la fratrie Mbappé à l’été 2024. L’aîné est parti au Real Madrid et le cadet au LOSC. Miné par les blessures la saison dernière, Ethan Mbappé (18 ans) a marqué contre le Toulouse FC en toute fin de match offrant ainsi la victoire aux siens. Une performance de 10 minutes qui a fait chavirer le cœur de son grand frère sur Instagram.

Depuis le printemps dernier, Ethan Mbappé était éloigné des terrains. La faute à une blessure contractée aux ischios-jambiers. Le frère cadet de Kylian Mbappé a manqué toute la pré-saison avec le LOSC et également les débuts du club en championnat. Jusqu’à dimanche après-midi. Pour la réception du Toulouse FC à 15h, le milieu de terrain de 18 ans a été lancé par Bruno Genesio lors des 10 dernières minutes du temps réglementaire.

Ethan Mbappé marque, son frère exulte ! Et il n’a pas fallu bien longtemps à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pour se montrer décisif. Dans le temps additionnel, Osame Sahraoui lui a adressé un centre téléguidé qu’Ethan Mbappé a repris du plat du pied pour tromper Berke Ozer et d’offrir la victoire aux Lillois. Une réalisation qui n’a certainement pas échappé à Kylian Mbappé.