Kylian Mbappé : Son coup de coeur surprise à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mardi soir, au Santiago Bernabeu qui est son chez lui depuis un an, Kylian Mbappé va retrouver une victime qu'il aimait bien en Ligue 1 : l'OM. Cette fois-ci, en tant que joueur de la Casa Blanca. Des retrouvailles qu'il attend avec impatience et notamment afin de revoir son ami : Medhi Benatia.

Kylian Mbappé a pendant sept saisons était un ennemi de l'OM. La faute à son affiliation avec le PSG où il dispose même du statut de meilleur buteur de l'histoire avec 256 réalisations. Et certaines d'entre elles ont été réalisées pendant des Classiques entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui buteur du Real Madrid, Mbappé attend avec impatience la venue de l'OM au Santiago Bernabeu mardi soir pour la première journée de saison régulière de Ligue des champions.

«C'est un ami Medhi Benatia» De quoi permettre à Kylian Mbappé de notamment retrouver un ami en la personne de Medhi Benatia. Une relation amicale surprise qu'il a dévoilé à Téléfoot en interview. « Je marque beaucoup de buts contre l'OM. Mais ils ont beaucoup changé. Nouveau projet avec Medhi. C'est un ami Medhi Benatia. On va voir, c'est cool de retrouver des équipes françaises. En plus au Bernabeu donc ça va être un match sympa, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu la Champions League. Ca va être sympa de jouer contre eux et me rappeler des bons souvenirs j'espère ».