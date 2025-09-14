Kylian Mbappé : La question qui le fait sortir de l'interview !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Aurélien Tchouaméni a choisi le Real Madrid à l'été 2022. Soit deux ans quasiment jour pour jour avant de soulever la première Ligue des champions de sa carrière. Un trophée qui échappe toujours à Kylian Mbappé qui pourrait suivre les conseils de Tchouaméni selon Rio Mavuba. De quoi faire rire le principal intéressé.

Bien que Kylian Mbappé l'ait incité à snober le Real Madrid afin de le rejoindre au PSG où il venait de signer une prolongation de contrat au printemps 2022, Aurélien Tchouaméni n'a pas vraiment écouté le champion du monde tricolore et a décidé de dire oui au Real Madrid. Pour rappel, le club merengue venait de remporter sa 14ème Ligue des champions face à Liverpool au Stade de France (1-0).

Kylian Mbappé court toujours derrière sa 1ère Ligue des champions Depuis, Aurélien Tchouaméni a pu lui aussi vivre cette expérience à Wembley le 1er juin 2024 aux côtés de ses compatriotes français Eduardo Camavinga et Ferland Mendy déjà expérimentés pour ce ressenti, vainqueurs de l'édition 2021/2022. Kylian Mbappé a fini par rejoindre le contingent tricolore du Real Madrid à l'été 2024, sans connaître le même succès avec une élimination dès les 1/4 de finale de la compétition.