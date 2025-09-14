Kylian Mbappé : La question qui le fait sortir de l'interview !

Aurélien Tchouaméni a choisi le Real Madrid à l'été 2022. Soit deux ans quasiment jour pour jour avant de soulever la première Ligue des champions de sa carrière. Un trophée qui échappe toujours à Kylian Mbappé qui pourrait suivre les conseils de Tchouaméni selon Rio Mavuba. De quoi faire rire le principal intéressé.
Bien que Kylian Mbappé l'ait incité à snober le Real Madrid afin de le rejoindre au PSG où il venait de signer une prolongation de contrat au printemps 2022, Aurélien Tchouaméni n'a pas vraiment écouté le champion du monde tricolore et a décidé de dire oui au Real Madrid. Pour rappel, le club merengue venait de remporter sa 14ème Ligue des champions face à Liverpool au Stade de France (1-0).
Kylian Mbappé court toujours derrière sa 1ère Ligue des champions
Depuis, Aurélien Tchouaméni a pu lui aussi vivre cette expérience à Wembley le 1er juin 2024 aux côtés de ses compatriotes français Eduardo Camavinga et Ferland Mendy déjà expérimentés pour ce ressenti, vainqueurs de l'édition 2021/2022. Kylian Mbappé a fini par rejoindre le contingent tricolore du Real Madrid à l'été 2024, sans connaître le même succès avec une élimination dès les 1/4 de finale de la compétition.
«Elle était pas mal celle-là»
Dans le cadre du format Face à Rio de Téléfoot, Rio Mavuba a surpris Aurélien Tchouaméni avec la question suivante. « Pour la Ligue des champions, tu donnes un peu de conseils à Kylian ? (Rires) Elle était pas mal celle-là ». a reconnu l'international français en riant avant de revenir à l'interview. « On a tous envie de gagner la Ligue des champions. Et surtout, si on en gage une autre, ça voudra dire que Kylian aura gagné sa première donc on sera tous contents pour lui ». Reste à savoir si après une élimination précoce face à Arsenal la saison dernière, le Real Madrid parviendra à aller chercher une 16ème Ligue des champions désormais.