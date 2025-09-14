Le rêve de Kylian Mbappé en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Homme du match lors de la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad ce samedi avec un but et une passe décisive à la clé, Kylian Mbappé réalise un très gros début de saison en Espagne. A l’issue de la rencontre, l’attaquant français s’est dit très heureux de ses dernières prestations.

Un nouveau but pour Kylian Mbappé. Ce samedi après-midi face à la Real Sociedad, l’attaquant de 26 ans a inscrit son sixième but de la saison déjà. Auteur d’une très belle trêve internationale avec l’équipe de France, le Bondynois enchaîne avec le Real Madrid, dont il est devenu le véritable leader offensif. Mbappé a également offert une passe décisive à Arda Güler, alors que le Real Madrid a obtenu un succès important à Anoeta.

Nouvelle prestation XXL pour Mbappé Pourtant, avec l’exclusion de Dean Huijsen en première période, le scénario catastrophe aurait pu se produire pour les hommes de Xabi Alonso. Présent en zone mixte à l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a analysé cette belle victoire madrilène. « Le carton rouge a légèrement changé le cours du match. Nous avons rencontré des difficultés en tant qu'équipe, mais nous sommes revenus avec les trois point », a d’abord confié l’ancienne star du PSG dans des propos relayés par Madrid Zone, avant de poursuivre.