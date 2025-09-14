«Il ne m’a rien demandé» : Kylian Mbappé mis en cause, la réponse cash !

Kylian Mbappé a démontré un grand professionnalisme sous la direction de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Interrogé par L’Equipe, l'entraîneur italien s’est exprimé sur sa relation avec l’ancienne star du PSG, qui n’a selon lui jamais exprimé de demandes particulières. Ancelotti a également justifié son choix de positionner Mbappé en pointe.
Parti libre du PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l’année dernière. Sous la direction de Carlo Ancelotti, l’international français a fini soulier d’or, avec 43 buts toutes compétitions confondues, dont 31 réalisations en Liga. Une réussite sur le plan comptable, mais aucun trophée majeur remporté pour la Casa Blanca et sa nouvelle star, au cœur des débats durant l’ensemble de la saison. Le positionnement de Mbappé dans l’axe a notamment fait parler, un choix assumé par Carlo Ancelotti, mettant les choses au clair sur sa relation avec l’attaquant de 26 ans.
« Mbappé s'est toujours bien comporté »
« Si c’est facile de l’entraîner ? Très facile. En un an, Mbappé ne m'a jamais rien demandé, ni de tirer les penalties, ni de jouer, ni de ne pas jouer, ni de frapper les coups francs... Rien, affirme le sélectionneur du Brésil, interrogé par L’Equipe. Il s'est toujours bien comporté, avec beaucoup d'humilité. Et il a signé une saison de très haut niveau d'un point de vue personnel, avec 44 buts. Je crois que sa deuxième saison sera meilleure parce qu'il est adapté et ses partenaires le connaissent bien. »
« Pour Mbappé, il est préférable d'être en pointe »
Carlo Ancelotti explique par ailleurs que le positionnement de Kylian Mbappé dans l’axe n’est pas le fruit d’une discussion entre les deux hommes. « Pas du tout. À mes yeux, Mbappé est un avant-centre. C'est là qu'il exprime le mieux ses qualités. Il est rapide, technique, adroit, capable d'enchaînements fulgurants dans des petits espaces, confie l’Italien. Il faut donc qu'il soit proche du but. Sur un côté, il aura les mêmes qualités, bien sûr, mais il marquera moins je pense. L'intensité dans le foot a encore augmenté ces dernières saisons et l'exigence physique de ceux qui jouent sur un côté est beaucoup plus élevée qu'il y a encore quelques années. On demande toujours plus d'efforts à ceux qui évoluent sur le côté. Pour Mbappé, il est donc préférable d'être en pointe. » Relancé sur la question des efforts défensifs, Ancelotti ajoute : « Ce n'est pas qu'il n'aime pas défendre. C'est juste qu'un joueur comme lui, avec ses caractéristiques, on lui demande avant tout de marquer. »