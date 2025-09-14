«Il ne m’a rien demandé» : Kylian Mbappé mis en cause, la réponse cash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé a démontré un grand professionnalisme sous la direction de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Interrogé par L’Equipe, l'entraîneur italien s’est exprimé sur sa relation avec l’ancienne star du PSG, qui n’a selon lui jamais exprimé de demandes particulières. Ancelotti a également justifié son choix de positionner Mbappé en pointe.

Parti libre du PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l’année dernière. Sous la direction de Carlo Ancelotti, l’international français a fini soulier d’or, avec 43 buts toutes compétitions confondues, dont 31 réalisations en Liga. Une réussite sur le plan comptable, mais aucun trophée majeur remporté pour la Casa Blanca et sa nouvelle star, au cœur des débats durant l’ensemble de la saison. Le positionnement de Mbappé dans l’axe a notamment fait parler, un choix assumé par Carlo Ancelotti, mettant les choses au clair sur sa relation avec l’attaquant de 26 ans.

« Mbappé s'est toujours bien comporté » « Si c’est facile de l’entraîner ? Très facile. En un an, Mbappé ne m'a jamais rien demandé, ni de tirer les penalties, ni de jouer, ni de ne pas jouer, ni de frapper les coups francs... Rien, affirme le sélectionneur du Brésil, interrogé par L’Equipe. Il s'est toujours bien comporté, avec beaucoup d'humilité. Et il a signé une saison de très haut niveau d'un point de vue personnel, avec 44 buts. Je crois que sa deuxième saison sera meilleure parce qu'il est adapté et ses partenaires le connaissent bien. »