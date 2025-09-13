24M€ : La signature qui régale Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

La saison 2024-2025 a été décevante pour le Real Madrid, qui n’a remporté aucun trophée majeur. Le club madrilène a alors démis Carlo Ancelotti de ses fonctions pour le remplacer par Xabi Alonso. Et depuis la signature du technicien espagnol chez les Merengue, Kylian Mbappé semble se régaler sur le front de l’attaque.

S’il a brillé d’un point de vue personnel avec un titre de Pichichi et le Soulier d’Or en poche, Kylian Mbappé avait sans doute rêvé d’une première saison plus étincelante au Real Madrid. Malgré ses 44 buts, l’attaquant de 26 ans n’a pas aidé le club madrilène à remporter le moindre trophée majeur. Le FC Barcelone a remporté les compétitions nationales et le PSG a pris sa première Ligue des champions de son histoire. Les résultats dans les principaux tournois ont d’ailleurs précipité le départ de Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso a eu droit à un joli contrat au Real Madrid Le technicien italien a été remplacé par Xabi Alonso, qui a eu droit à un joli contrat au Real Madrid. Selon Sportune, l’entraîneur espagnol toucherait environ 8M par saison jusqu’en 2028. S’il va au bout de son engagement, le coach de 43 ans percevrait ainsi aux alentours de 24M€. Et sa signature semble avoir régalé un certain Kylian Mbappé.