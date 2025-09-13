Kylian Mbappé : Dégoûté par le football, il répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et star du Real Madrid, a récemment surpris en abordant les coulisses d’un football qu’il juge parfois déshumanisé. Sa prise de position, qui a ouvert un débat sur la pression et la perte de plaisir dans ce milieu, a trouvé un écho immédiat chez Christophe Dugarry, champion du monde en 1998.

Quand une star mondiale comme Kylian Mbappé avoue que le football pourrait le dégoûter sans la passion qui le guide, le message résonne bien au-delà du cadre sportif. Le capitaine des Bleus et joueur du Real Madrid, habitué aux projecteurs et aux attentes démesurées, a voulu mettre en lumière l’envers du décor : un univers où l’argent, les pressions médiatiques et institutionnelles, ainsi que le rythme infernal des matches, peuvent étouffer le plaisir de jouer. « Si je n’avais pas cette passion, le monde du football m’aurait dégoûté depuis longtemps » a confié Mbappé lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

Dugarry valide la sortie de Mbappé Présent sur RMC, Christophe Dugarry a tenu à féliciter Mbappé pour cette prise de parole. « Je trouve que c’est quand même extrêmement courageux ce qu’il dit, parce que beaucoup de gens vont lui rétorquer ‘mec, tu gagnes des centaines de millions d’euros, tu te plains, tu craches dans la soupe’. Bon, voilà… Je trouve intéressant qu’il participe à ce débat. C’est une immense star. Même lui, malgré tout ce qu’il a, malgré tous les avantages qu’il a, tout ce qu’il vit au quotidien en marquant des buts, il arrive parfois à être dégoûté du football… Ce que je peux comprendre aussi » a déclaré le champion du monde 1998 avant d'exprimer son ressenti.