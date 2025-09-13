Kylian Mbappé : Dégoûté par le football, il répond cash

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et star du Real Madrid, a récemment surpris en abordant les coulisses d’un football qu’il juge parfois déshumanisé. Sa prise de position, qui a ouvert un débat sur la pression et la perte de plaisir dans ce milieu, a trouvé un écho immédiat chez Christophe Dugarry, champion du monde en 1998.
Quand une star mondiale comme Kylian Mbappé avoue que le football pourrait le dégoûter sans la passion qui le guide, le message résonne bien au-delà du cadre sportif. Le capitaine des Bleus et joueur du Real Madrid, habitué aux projecteurs et aux attentes démesurées, a voulu mettre en lumière l’envers du décor : un univers où l’argent, les pressions médiatiques et institutionnelles, ainsi que le rythme infernal des matches, peuvent étouffer le plaisir de jouer. « Si je n’avais pas cette passion, le monde du football m’aurait dégoûté depuis longtemps » a confié Mbappé lors d'un entretien accordé à L'Equipe.
Dugarry valide la sortie de Mbappé
Présent sur RMC, Christophe Dugarry a tenu à féliciter Mbappé pour cette prise de parole. « Je trouve que c’est quand même extrêmement courageux ce qu’il dit, parce que beaucoup de gens vont lui rétorquer ‘mec, tu gagnes des centaines de millions d’euros, tu te plains, tu craches dans la soupe’. Bon, voilà… Je trouve intéressant qu’il participe à ce débat. C’est une immense star. Même lui, malgré tout ce qu’il a, malgré tous les avantages qu’il a, tout ce qu’il vit au quotidien en marquant des buts, il arrive parfois à être dégoûté du football… Ce que je peux comprendre aussi » a déclaré le champion du monde 1998 avant d'exprimer son ressenti.
« C’est de plus en plus moche »
Dugarry a exprimé son dégoût pour le football actuel. « Sincèrement, c’est de plus en plus moche, on écoute de moins en moins les joueurs… Quand tu vois le nombre de matches qui s’enchainent sans jamais qu’on ne donne la parole aux footballeurs… Les footballeurs sont certes très bien payés, ils sont surtout pressurisés, au nom du toujours plus… Ce qui m’a aussi dégoûté dans le football, quand j’ai arrêté de parler dans les médias, c’est qu’il y a de moins en moins d’humain. Tu parles de plus en plus à des datas, des machines, des joueurs qui ne prennent aucun plaisir à jouer au football… Donc je comprends ce que Mbappé veut dire » a-t-il confié sur RMC.