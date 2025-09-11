«Ça ne se passait pas très bien...» : Le clan Mbappé raconte ses galères après le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti au Real Madrid l’année dernière, au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a vécu des premiers pas compliqués avec son nouveau club. Une période durant laquelle le capitaine des Bleus a notamment pu compter sur le soutien de son petit frère Ethan, interrogé par L’Équipe.

Kylian Mbappé a connu une première année mouvementée au Real Madrid. Soulier d’or de la saison 2024-25 avec 45 buts toutes compétitions confondues, dont 31 réalisations en Liga, l’ancien attaquant du PSG n’est pas parvenu à remporter de trophées majeurs et a connu de grosses difficultés durant ses premiers mois dans la capitale espagnole. Une période durant laquelle Kylian Mbappé a pu compter sur le soutien d’Ethan, son petit frère.

« Il était dans un creux, donc on était là pour lui » « Quand, au tout début, à Madrid, ça ne se passait pas très bien, on essayait de s'appeler. Et ça lui faisait du bien, confie Ethan Mbappé, interrogé par L’Équipe. Il venait d'arriver dans son club de rêve, au Real Madrid, et il était dans un creux, donc on était là pour lui. Et moi, quand j'étais blessé la saison dernière par exemple, ou dans le dur, ça me faisait du bien de l'appeler. »