«Ça ne se passait pas très bien...» : Le clan Mbappé raconte ses galères après le PSG

Parti au Real Madrid l’année dernière, au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a vécu des premiers pas compliqués avec son nouveau club. Une période durant laquelle le capitaine des Bleus a notamment pu compter sur le soutien de son petit frère Ethan, interrogé par L’Équipe.
Kylian Mbappé a connu une première année mouvementée au Real Madrid. Soulier d’or de la saison 2024-25 avec 45 buts toutes compétitions confondues, dont 31 réalisations en Liga, l’ancien attaquant du PSG n’est pas parvenu à remporter de trophées majeurs et a connu de grosses difficultés durant ses premiers mois dans la capitale espagnole. Une période durant laquelle Kylian Mbappé a pu compter sur le soutien d’Ethan, son petit frère.
« Il était dans un creux, donc on était là pour lui »
« Quand, au tout début, à Madrid, ça ne se passait pas très bien, on essayait de s'appeler. Et ça lui faisait du bien, confie Ethan Mbappé, interrogé par L’Équipe. Il venait d'arriver dans son club de rêve, au Real Madrid, et il était dans un creux, donc on était là pour lui. Et moi, quand j'étais blessé la saison dernière par exemple, ou dans le dur, ça me faisait du bien de l'appeler. »
« Ça peut durer longtemps nos appels »
« Ça peut durer longtemps, nos appels, comme aller très vite. Parfois, ça monte à deux, trois heures. Ça dépend des sujets, poursuit le joueur du LOSC. Ça tourne très souvent autour du foot, comme on est des passionnés... Et, quand ce n'est pas le foot, il y a toujours un lien avec le sport. On a notre ligue en ligne sur NBA 2K (le jeu vidéo) et on s'appelle souvent pour ça. On joue ensemble avec nos amis. Le meilleur ? Ça dépend... Ça peut être Kylian, Matthias (Mboma), moi, Achraf Hakimi... Y a un bon niveau ! »