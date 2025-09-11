«Kylian garde tout» : Le frère de Mbappé déballe tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’honneur du nouveau format du magazine L’Équipe, Kylian Mbappé a vu plusieurs de ses proches se livrer, et notamment son frère Ethan, évoluant au LOSC. Ce dernier a partagé des anecdotes sur le caractère du capitaine de l’équipe de France qu’il décrit comme très réservé, avec un exemple précis.

Kylian Mbappé se dévoile comme rarement dans le nouveau numéro du magazine L'Équipe, en kiosque ce mercredi. Et le capitaine de l’équipe de France n’est pas le seul à prendre la parole puisque son entourage le plus proche s’est livré sur la personnalité du Bondynois, à l’instar de son frère Ethan, évoquant notamment son caractère.

« Kylian, il garde tout pour lui » « Je suis un peu réservé, timide. (Il réfléchit.) Généreux ! Je suis un peu renfermé sur moi, même si j'arrive à dire des choses quand ça ne me plaît pas. Kylian, il garde tout pour lui, il n'arrive pas à l'exprimer... C'est sur ce point-là qu'on est très différents », confie le joueur du LOSC.