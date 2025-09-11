«Kylian garde tout» : Le frère de Mbappé déballe tout

A l’honneur du nouveau format du magazine L’Équipe, Kylian Mbappé a vu plusieurs de ses proches se livrer, et notamment son frère Ethan, évoluant au LOSC. Ce dernier a partagé des anecdotes sur le caractère du capitaine de l’équipe de France qu’il décrit comme très réservé, avec un exemple précis.
Kylian Mbappé se dévoile comme rarement dans le nouveau numéro du magazine L'Équipe, en kiosque ce mercredi. Et le capitaine de l’équipe de France n’est pas le seul à prendre la parole puisque son entourage le plus proche s’est livré sur la personnalité du Bondynois, à l’instar de son frère Ethan, évoquant notamment son caractère.
« Kylian, il garde tout pour lui »
« Je suis un peu réservé, timide. (Il réfléchit.) Généreux ! Je suis un peu renfermé sur moi, même si j'arrive à dire des choses quand ça ne me plaît pas. Kylian, il garde tout pour lui, il n'arrive pas à l'exprimer... C'est sur ce point-là qu'on est très différents », confie le joueur du LOSC.
« Il est capable de dire : "Ouais, ouais, j'aime bien", puis venir me voir et dire "en fait j'aime pas..." »
« Je le chambre un peu là-dessus, poursuit Ethan Mbappé. Quand notre mère nous dit des trucs, je suis capable de lui dire : "Non, moi j'aime pas ça." Lui, il est capable de dire : "Ouais, ouais, j'aime bien", puis venir me voir et dire "en fait j'aime pas..." Je me moque de lui. Mais c'est toujours bon enfant. Derrière, je dois aller parler à maman. »