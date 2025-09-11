AccueilÉquipe de France

Kylian Mbappé fait polémique, elle veut lui faire «fermer sa gueule»

Axel Cornic

En six années passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui et pas seulement pour ses prestations sur le terrain. Les polémiques ont été nombreuses pour la star française, qui a finalement quitté le club en juin 2024, à la fin de son contrat.

Joueur au talent indéniable, Kylian Mbappé n’a pas laissé que des bons souvenirs à Paris. La faute notamment à des nombreuses affaires extra-sportives et des tensions entre na direction et son entourage, notamment lors de sa prolongation très délicate en 2022. Une opération qui finalement a été l’origine de tous les maux avec le PSG.

« Prenons la conférence de presse en équipe de France il y a un an »

Ces polémiques ont également eu un impact sur son passage en équipe de France, comme le rappelle sa mère dans un entretien publié tout récemment. « Il y a des moments où il a été arrogant, bien sûr. Mais tu es là pour le faire redescendre. Prenons la conférence de presse en équipe de France il y a un an » a explique Fayza Lamari, dans les colonnes de L’Equipe Magazine.

« Ma première réaction a été de vouloir lui reprocher de ne pas avoir fermé sa gueule »

« Quand il répond sur le niveau de jeu ennuyeux des Bleus : "Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis..." » a confié la mère de Kylian Mbappé. « Quand je vois le bordel que cela crée en rallumant mon téléphone après ma sieste, ma première réaction a été de vouloir lui reprocher de ne pas avoir fermé sa gueule... Mais je me suis ravisée. À ce moment-là, il ne va pas bien, il a aussi le droit de le dire ».

