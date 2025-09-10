Kylian Mbappé, le tacle inattendu de sa mère

Axel Cornic

Après une période faste, Kylian Mbappé est tombé de son piédestal, avec les critiques qui sont de plus en plus nombreuses. C’est notamment le cas pour son travail au profit du collectif, souvent pointé du doigt par les observateurs... même les plus inattendus !

La première saison au Real Madrid n’a pas vraiment été parfaite. Si sur le plan individuel Kylian Mbappé a encore brillé, c’est plutôt sur le collectif que ça a péché. Et ça s’est évidemment répercuté sur l’équipe de France de Didier Deschamps, avec quelques faux pas mémorables ces dernières années.

Un nouveau Kylian Mbappé ? Les critiques semblent être arrivées aux oreilles de la star française, puisque depuis le début de la saison certains notent un gros changement dans son jeu. Certains parlent de la nouvelle influence de Xabi Alonso, qui a pris la place de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Sa belle prestation contre l’Islande ce mardi (2-1), semble également annoncer du mieux en équipe de France.