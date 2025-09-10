Une star de l'équipe de France voit rouge : Agressé, il évite le pire !

Quelques minutes plus tôt, il trouvait la faille dans le solide bloc défensif islandais en servant dans le dos de la défense Kylian Mbappé pour le but de Bradley Barcola. Cependant, Aurélien Tchouaméni a été l'auteur d'un tacle d'une violente intensité sur la jambe de Jon Dagur Thorsteinsson qui a frôlé l'évanouissement.
Une fois de plus, à l'instar de la rencontre de vendredi dernier face à l'Ukraine où il avait déjà délivré une passe décisive à Kylian Mbappé (2-0), Aurélien Tchouaméni a été déterminant dans le succès plus poussif de l'équipe de France lors de la réception de l'Islande mardi soir au Parc de princes.
Tchouaméni décisif... avant de prendre un carton rouge
Par l'intermédiaire d'un nouveau long ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni a lancé son coéquipier du Real Madrid dans les meilleures dispositions pour faire face à Elias Olafsson. Cependant, ayant déjà marqué sur penalty, le 2ème meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a préféré servir Bradley Barcola après avoir fixé le gardien qui a marqué dans un but vide.
«J'ai dit que j'allais m'allonger un moment, car sinon je savais que j'allais m'évanouir»
Seulement six minutes plus tard, en raison d'un tacle non maîtrisé en haut de la cheville de Jon Dagur Thorsteinsson, Aurélien Tchouaméni a été exclu par l'arbitre Antonio Nobre après une vérification à la VAR. Un choc qui a été proche de faire perdre connaissance au joueur offensif de la sélection islandaise, sorti aussitôt sur blessure comme raconté à DV. « J'ai immédiatement compris que c'était (un carton) rouge, j'ai senti le choc. Je m'en suis bien sorti, mais j'ai eu un raidissement du mollet. J'ai dit que j'allais m'allonger un moment, car sinon je savais que j'allais m'évanouir ».