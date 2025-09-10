Une star de l'équipe de France voit rouge : Agressé, il évite le pire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quelques minutes plus tôt, il trouvait la faille dans le solide bloc défensif islandais en servant dans le dos de la défense Kylian Mbappé pour le but de Bradley Barcola. Cependant, Aurélien Tchouaméni a été l'auteur d'un tacle d'une violente intensité sur la jambe de Jon Dagur Thorsteinsson qui a frôlé l'évanouissement.

Une fois de plus, à l'instar de la rencontre de vendredi dernier face à l'Ukraine où il avait déjà délivré une passe décisive à Kylian Mbappé (2-0), Aurélien Tchouaméni a été déterminant dans le succès plus poussif de l'équipe de France lors de la réception de l'Islande mardi soir au Parc de princes.

Tchouaméni décisif... avant de prendre un carton rouge Par l'intermédiaire d'un nouveau long ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni a lancé son coéquipier du Real Madrid dans les meilleures dispositions pour faire face à Elias Olafsson. Cependant, ayant déjà marqué sur penalty, le 2ème meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a préféré servir Bradley Barcola après avoir fixé le gardien qui a marqué dans un but vide.