PSG : Dembélé remplacé, le coup de tonnerre annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent face à l’Islande ce mardi en raison d’une blessure, Désiré Doué reste néanmoins au centre des discussions pour l’avenir des Bleus. Daniel Riolo estime que le jeune ailier, actuellement au PSG, mérite une place de titulaire, mais la question de son positionnement, notamment par rapport à Ousmane Dembélé, soulève des choix tactiques encore à trancher.

Désiré Doué confirme depuis plusieurs saisons qu’il est l’un des talents les plus prometteurs du football français. Sa technique, sa vitesse et sa capacité à provoquer en font un joueur capable de dynamiter une défense adverse. Titulaire régulier au PSG, Doué s’est progressivement imposé comme un élément clé du projet parisien, apportant créativité et percussion sur son côté. Cependant, en équipe de France, son intégration est encore récente et doit être consolidée. Blessé pour le match face à l’Islande ce mardi (2-1), il n’a pas eu l’occasion de se montrer à Didier Deschamps.

Doué, prochaine star des Bleus ? Malgré tout, Daniel Riolo voit en lui un joueur qui mérite d’entrer dans le onze de départ. « Doué est naturellement un nouveau candidat pour une place de titulaire même si avec Deschamps ça va toujours un peu moins vite. Ça va toujours un peu moins vite en équipe de France, mais ça me paraît évident que ce gars-là doit rentrer comme titulaire dans cette équipe » a confié le journaliste sur RMC.