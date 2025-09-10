PSG : Dembélé remplacé, le coup de tonnerre annoncé ?

Absent face à l’Islande ce mardi en raison d’une blessure, Désiré Doué reste néanmoins au centre des discussions pour l’avenir des Bleus. Daniel Riolo estime que le jeune ailier, actuellement au PSG, mérite une place de titulaire, mais la question de son positionnement, notamment par rapport à Ousmane Dembélé, soulève des choix tactiques encore à trancher.
Désiré Doué confirme depuis plusieurs saisons qu’il est l’un des talents les plus prometteurs du football français. Sa technique, sa vitesse et sa capacité à provoquer en font un joueur capable de dynamiter une défense adverse. Titulaire régulier au PSG, Doué s’est progressivement imposé comme un élément clé du projet parisien, apportant créativité et percussion sur son côté. Cependant, en équipe de France, son intégration est encore récente et doit être consolidée. Blessé pour le match face à l’Islande ce mardi (2-1), il n’a pas eu l’occasion de se montrer à Didier Deschamps.
Doué, prochaine star des Bleus ?
Malgré tout, Daniel Riolo voit en lui un joueur qui mérite d’entrer dans le onze de départ. « Doué est naturellement un nouveau candidat pour une place de titulaire même si avec Deschamps ça va toujours un peu moins vite. Ça va toujours un peu moins vite en équipe de France, mais ça me paraît évident que ce gars-là doit rentrer comme titulaire dans cette équipe » a confié le journaliste sur RMC.
Un problème avec Dembélé ?
Mais Deschamps va devoir trouver le meilleur moyen de le faire cohabiter avec Ousmane Dembélé, son coéquipier au PSG. « Alors après, à quelle place ? Parce que la place où il est bon au PSG est occupée par Dembélé en équipe de France. Donc il faudrait faire basculer éventuellement Doué là où il ne joue pas. Ça fait quand même pas mal de bricolage entre Dembélé qui ne joue pas à son poste, Doué qui ne jouera pas non plus à son poste. Ça change pas mal de choses quand même. Surtout que Doué très bon en équipe de France, très performant comme au PSG, ce n’est pas encore complètement acté. Donc il y a encore tout à construire de ce côté-là » a lâché Riolo.