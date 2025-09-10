Dembélé - Doué : «Ça va super», l'annonce qui va régaler le PSG !

La trêve internationale aura coûté très cher au PSG qui a perdu sur blessures Ousmane Dembélé et Désiré Doué respectivement absents 6 et 4 semaines au minimum. Par conséquent, les Parisiens ont du trembler avant les seconds matches de leurs internationaux. Cependant, cela s'est bien terminé, Bradley Barcola assure même qu'il est en pleine forme.
Après une saison complétement folle qui s'est terminée mi-juillet, le PSG se doutait bien que les trois petites semaines de repos ne seraient pas suffisantes pour recharger les batteries et que le risque de blessures serait beaucoup plus important. Une inquiétude qui s'est malheureusement confirmée.
Le PSG perd Dembélé et Doué
Et pour cause, le PSG a perdu coup sur coup Désiré Doué et Ousmane Dembélé lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Ukraine vendredi (2-0). Le premier cité sera absent un mois tandis que le second manquera entre 6 et 8 semaines. Un gros coup dure pour Luis Enrique qui a du trembler lors de la fin de cette trêve internationale.
Barcola se montre rassurant
Cependant, le PSG n'a pas à déplorer d'autres blessures. Une nouvelle fois titulaire avec l'équipe de France mardi contre l'Islande, Bradley Barcola s'est même montré rassurant. « Non, moi ça va super, ça va très très bien », a-t-il confié au micro de TF1. L'ailier parisien a même marqué pour offrir la victoire aux Bleus face à de solides Islandais (2-1).