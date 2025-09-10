Dembélé - Doué : «Ça va super», l'annonce qui va régaler le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La trêve internationale aura coûté très cher au PSG qui a perdu sur blessures Ousmane Dembélé et Désiré Doué respectivement absents 6 et 4 semaines au minimum. Par conséquent, les Parisiens ont du trembler avant les seconds matches de leurs internationaux. Cependant, cela s'est bien terminé, Bradley Barcola assure même qu'il est en pleine forme.

Après une saison complétement folle qui s'est terminée mi-juillet, le PSG se doutait bien que les trois petites semaines de repos ne seraient pas suffisantes pour recharger les batteries et que le risque de blessures serait beaucoup plus important. Une inquiétude qui s'est malheureusement confirmée.

Le PSG perd Dembélé et Doué Et pour cause, le PSG a perdu coup sur coup Désiré Doué et Ousmane Dembélé lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Ukraine vendredi (2-0). Le premier cité sera absent un mois tandis que le second manquera entre 6 et 8 semaines. Un gros coup dure pour Luis Enrique qui a du trembler lors de la fin de cette trêve internationale.