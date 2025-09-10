Kylian Mbappé perd le contrôle, la terrible discussion

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France aurait pu réaliser le doublé. Déjà sacrés rois du monde en 2018 en Russie, les Bleus se sont hissés au stade de la finale au Qatar quatre ans plus tard. Ils ont cependant échoués aux tirs au but face à l'Argentine de Lionel Messi. Un échec et une promesse non tenue à son père qui ont fait craquer Kylian Mbappé.

Le 18 décembre 2022, Kylian Mbappé vivait une seconde moitié de finale de Coupe du monde totalement folle face à l'Argentine. Grâce à deux penalties marqués et une demi-volée transformée après une passe décisive de Marcus Thuram, Mbappé signait un triplé sur la plus grosse scène du football mondial.

«Si tu la gagnes, t'imagines même pas à quel point tu me rendrais fier...» Cependant, l'équipe de France s'est tout de même inclinée contre l'Argentine de Lionel Messi (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Superstitieux, Wilfrid Mbappé estime que la défaite des Bleus provient de son appel téléphonique avec son fils la veille. « En 2022. C'est de ma faute. La veille, on s'est eu au téléphone, comme d'habitude. Normalement, on rigole, ça chambre... Et là, je lui dis un truc, je ne sais pas pourquoi : "Si tu la gagnes, t'imagines même pas à quel point tu me rendrais fier..." Il met trois buts mais ils perdent, improbable... Sur le coup, je ne pleure pas. J'ai un peu de déception mais pas plus que ça ».