Deschamps : Riolo retourne sa veste en direct !

La campagne pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 débute parfaitement pour l'équipe de France. Ce mardi, les Bleus ont montré des signes de fatigue face à l’Islande, mais ont remporté un précieux succès (2-1) au Parc des Princes. Daniel Riolo salue l’enthousiasme retrouvé de certains jeunes joueurs, mais invite à ne pas avoir la mémoire courte.

L’équipe de France avait parfaitement lancé sa campagne de qualifications en battant l’Ukraine 2-0 vendredi dernier. Mais mardi, au Parc des Princes, face à l’Islande, la formation de Didier Deschamps a connu une soirée plus laborieuse. Après une ouverture du score concédée sur une légère distraction, les Bleus ont dû réagir pour l’emporter, grâce à Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Malgré une performance en demi-teinte, Daniel Riolo n'a pas caché son enthousiasme après ce rassemblement de septembre.

Riolo est surpris ! « Là, je ne me suis pas emmerdé contre l'Ukraine et je ne me suis pas emmerdé contre l’Islande non plus. Là, j’ai vu des matchs où je ne me suis pas emmerdé, où je peux prendre du plaisir à regarder ce que fait Olise sur le terrain, ou Manu Koné qui s'impose comme titulaire dans cette équipe. Ça m'intéresse. Je vois que des joueurs qui veulent bien faire, qui veulent jouer plus haut que d'habitude... Je ne me suis pas emmerdé » a confié le chroniqueur sur RMC.