«Inacceptable» : Les Parisiens font craquer Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la douleur, l'équipe de France est venue à bout de l'Islande mardi soir grâce à un penalty de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola, idéalement servi par son capitaine. Mais l'autre évènement de la soirée était le retour d'Adrien Rabiot en France pour la première fois depuis sa mise à l'écart de l'OM. Et il n'a pas été épargné par le public du Parc des Princes.

Après une belle victoire contre l'Ukraine, l'équipe de France s'est également imposée contre l'Islande mardi soir. Une succès plus poussif (2-1) qui a notamment été marqué par l'entrée en jeu d'Adrien Rabiot en seconde période après l'expulsion d'Aurélien Tchouaméni. Un petit évènement puisque c'était la première fois que le nouveau milieu de terrain de l'AC Milan jouait en France depuis sa mise à l'écart de l'OM, après la première journée de Ligue 1 il y a un mois. Ironie du sort, c'était au Parc des Princes et sans surprise, le public parisien ne l'a pas épargné puisqu'il a été conspué à chacune de ses touches de balle. Un comportement jugé inadmissible par Didier Deschamps, qui prend logiquement la défense d'Adrien Rabiot après la victoire des Bleus.

Rabiot sifflé, Deschamps n'accepte pas ! « C'est inacceptable. C'est un joueur de l'équipe de France, il porte ce maillot. Quand il est en club, cela ne me regarde pas. Adrien est suffisamment solide, il les a retournés sur la dernière action (un tacle décisif). Ça n'a pas lieu d'être », a confié le sélectionneur de l'équipe de France au micro de TF1 après la rencontre, avant de poursuivre.