Rupture avec Rabiot : Incroyable, l’OM tente deux trocs !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan lors des dernières heures du mercato d’été contre un chèque de 10M€ deux semaines après son altercation avec Jonathan Rowe. La faute, selon nos informations exclusives, à pas une mais deux tentatives d’échange de joueurs de la part de l’Olympique de Marseille avec le Real Madrid et le club rossonero.

La bagarre qui lui a coûté sa place. Le 15 août dernier, après une défaite à Rennes (0-1), Adrien Rabiot prenait part à une violente altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park. Quelques jours plus tard, l’Olympique de Marseille prenait la décision de l’écarter définitivement du groupe de Roberto De Zerbi, mais de ne le vendre à l’AC Milan que le 1er septembre dernier, date de la clôture du mercato.

L’OM a approché le Real Madrid afin d’échanger Rabiot avec Ceballos La cause ? Le10sport.com vous a dévoilé ce mardi 9 septembre que les dirigeants de l’OM ont tenté tant bien que mal de se servir d’Adrien Rabiot comme monnaie d’échange. A commencer avec le Real Madrid afin de faciliter tout deal avec Dani Ceballos. L’Espagnol arrivé en 2017 a finalement décidé de ne pas céder à l’approche de l’OM.