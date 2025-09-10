Rupture avec Rabiot : Incroyable, l’OM tente deux trocs !

Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan lors des dernières heures du mercato d’été contre un chèque de 10M€ deux semaines après son altercation avec Jonathan Rowe. La faute, selon nos informations exclusives, à pas une mais deux tentatives d’échange de joueurs de la part de l’Olympique de Marseille avec le Real Madrid et le club rossonero.
La bagarre qui lui a coûté sa place. Le 15 août dernier, après une défaite à Rennes (0-1), Adrien Rabiot prenait part à une violente altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park. Quelques jours plus tard, l’Olympique de Marseille prenait la décision de l’écarter définitivement du groupe de Roberto De Zerbi, mais de ne le vendre à l’AC Milan que le 1er septembre dernier, date de la clôture du mercato.
L’OM a approché le Real Madrid afin d’échanger Rabiot avec Ceballos
La cause ? Le10sport.com vous a dévoilé ce mardi 9 septembre que les dirigeants de l’OM ont tenté tant bien que mal de se servir d’Adrien Rabiot comme monnaie d’échange. A commencer avec le Real Madrid afin de faciliter tout deal avec Dani Ceballos. L’Espagnol arrivé en 2017 a finalement décidé de ne pas céder à l’approche de l’OM.
Raté avec Ceballos, l’OM a tenté un coup avec Adli
Après ce premier échec, le comité directeur de l’OM emmené par Medhi Benatia s’est, selon nos informations exclusives, essayé à la même opération qu’avec le Real Madrid du côté de l’AC Milan avec Yacine Adli. Chou blanc encore pour l’Olympique de Marseille puisque le milieu de terrain de 25 ans semble privilégier une expérience saoudienne plutôt que de signer au club phocéen.