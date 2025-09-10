Zidane - Henry : Le prochain sélectionneur de l'équipe de France annoncé en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le règne de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France prendra fin à l'été 2026, et la FFF nommera alors à cette échéance un nouveau sélectionneur national. Daniel Riolo a mis fin au suspens mardi soir en direct sur RMC Sport, annonçant très clairement que la candidature de Zinedine Zidane prendrait bien évidemment le dessus sur l'option Thierry Henry.

La question revient en boucle depuis que Didier Deschamps a acté son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France en janvier dernier, un départ prévu après la Coupe du Monde 2026 : qui sera son grand successeur ? Zinedine Zidane apparait comme le grand favori étant donné son CV avec le Real Madrid et le fait qu'il attende la poste depuis maintenant plusieurs années, mais Thierry Henry a-t-il une chance de s'imposer en tant que challenger ?

« Zidane est prêt » Mardi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport après la victoire de l'équipe de France contre l'Islande (2-1), Daniel Riolo a mis fin au suspens : « Parler de Zidane en équipe de France ? Je ne comprends qu’on en parle dès maintenant. Forcément que Zidane est prêt, ça fait deux ans qu’il est prêt. Tout le monde sait qu’il va être sélectionneur », a-t-il expliqué.