Mbappé - PSG : L'annonce à l'origine du clash !

Axel Cornic

Star du projet QSI pendant des années, Kylian Mbappé est désormais devenu l’ennemi numéro 1. Parti au Real Madrid en juin 2025, l’attaquant français est en conflit ouvert avec le Paris Saint-Germain, avec notamment une procédure judiciaire qui a été engagée et qui fait beaucoup parler.

Voilà plus d’un an que Kylian Mbappé n’est plus un joueur parisien, pourtant son départ continue de faire parler. Et des nouvelles indiscrétions nous parviennent encore concernant cet épisode important de l’histoire récente, du PSG.

« Le 13 février 2024, Mbappé informe Al-Khelaïfi qu'il va partir » C’est le cas avec la sortie du livre De l'enfer au paradis, qui nous livre des nouveaux détails au sujet de la guerre entre Kylian Mbappé et le PSG. « Le 13 février 2024 au Campus PSG, Mbappé informe Nasser Al-Khelaïfi qu'il va partir. Le lendemain ou il annonce son départ, il y a le match contre la Real Sociedad, gagné d’ailleurs 2-0 avec un but de Mbappé » a expliqué le co-auteur Fabrice Hawkins, sur RMC.