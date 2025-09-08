Transfert surprise : Coup de théâtre à l'OM !

Alexis Brunet

Grand espoir du football marocain, Adam Aznou est passé cet été du Bayern Munich à Everton. L’arrière gauche aurait également pu rejoindre la Ligue 1, puisque l’OM par l’intermédiaire de Medhi Benatia avait un œil sur lui et le trouvait intéressant. Finalement, malgré cet intérêt, le club phocéen a décidé de ne pas aller plus loin dans ce dossier.

Comme l’été dernier, l’OM a encore une fois massivement recruté. Au total, douze nouveaux joueurs ont posé leurs valises à Marseille. Certains sous la forme de prêts et d’autres par des transferts définitifs. Pablo Longoria a mis la main sur des profils très expérimentés comme Pierre-Emerick Aubameyang, mais également des profils plus novices comme Arthur Vermeeren.

L’OM s’était renseigné pour Adam Aznou Grâce à Medhi Benatia, l’OM a pu convaincre certains joueurs de rejoindre les rangs de l’équipe de Roberto De Zerbi. D’après les informations de Foot Mercato, le directeur sportif marseillais pensait par exemple à Adam Aznou cet été, jeune latéral gauche du Bayern Munich. La piste était jugée comme intéressante, mais le club phocéen a finalement décidé de ne pas tenter le coup. Le joueur de 19 ans a par la suite rejoint Everton.