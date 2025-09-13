Mercato : Mbappé a planté le PSG, c’est validé

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le Real Madrid l'année dernière. Après son départ, le PSG a changé de visage et a fini par remporter la Ligue des champions. Un comble pour l'attaquant français, même si d'après Christophe Dugarry, il a fait la bonne décision.
Malgré les efforts du PSG pour le garder, Kylian Mbappé a fini par réaliser son rêve d'enfant : rejoindre le Real Madrid. Une décision logique, sachant qu'il est parti de la capitale en plein conflit. Christophe Dugarry a tenu à saluer sa décision.
Mbappé quitte le PSG pour le Real, Dugarry valide
Parti chercher du succès au Real Madrid, Kylian Mbappé a vécu une bonne première saison même si sur le plan sportif, le club espagnol a souffert. « Je trouve que c'était quand même très courageux de la part de Kylian Mbappé aussi de vouloir partir, de dire stop à une aventure qui a quand même été une réussite et il faut le rappeler, même s'il n'y a pas eu la Ligue des Champions » rappelle Christophe Dugarry sur les ondes de RMC.
« Ça faisait sens que Kylian Mbappé parte »
A la recherche d'un titre en Ligue des champions depuis des années, le PSG a finalement dû attendre que Kylian Mbappé parte pour réussir cet objectif. « Je trouve que l'égo et la fierté à un moment ont pris le dessus sur tout le reste. Ça faisait sens que Kylian Mbappé parte. La preuve aujourd'hui, c'est que le PSG a réussi à gagner sans Kylian Mbappé » poursuit l'ancien champion du monde.