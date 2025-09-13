Mercato : Mbappé a planté le PSG, c’est validé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le Real Madrid l'année dernière. Après son départ, le PSG a changé de visage et a fini par remporter la Ligue des champions. Un comble pour l'attaquant français, même si d'après Christophe Dugarry, il a fait la bonne décision.

Malgré les efforts du PSG pour le garder, Kylian Mbappé a fini par réaliser son rêve d'enfant : rejoindre le Real Madrid. Une décision logique, sachant qu'il est parti de la capitale en plein conflit. Christophe Dugarry a tenu à saluer sa décision.

Mbappé quitte le PSG pour le Real, Dugarry valide Parti chercher du succès au Real Madrid, Kylian Mbappé a vécu une bonne première saison même si sur le plan sportif, le club espagnol a souffert. « Je trouve que c'était quand même très courageux de la part de Kylian Mbappé aussi de vouloir partir, de dire stop à une aventure qui a quand même été une réussite et il faut le rappeler, même s'il n'y a pas eu la Ligue des Champions » rappelle Christophe Dugarry sur les ondes de RMC.