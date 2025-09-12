Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce le mariage parfait !

Pierrick Levallet

À son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé devait former un duo d’exception avec Vinicius Jr. Les choses ne se sont toutefois pas déroulées comme prévu. Le Brésilien a notamment déçu chez les Merengue. Mais désormais, l’ailier de 25 ans serait au sommet de sa forme et prêt à s’associer avec le capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé avait sans doute rêvé d’une meilleure première saison au Real Madrid. Si l’attaquant de 26 ans a été sacré Pichichi et Soulier d’Or, il n’a toutefois remporté aucun trophée majeur avec les Merengue. Tout ne s’est pas déroulé comme prévu, Carlo Ancelotti n’ayant jamais su trouver la solution pour retrouver un certain équilibre dans son équipe.

Le Real Madrid a remis Vinicius Jr en forme Et s’il y en a bien un qui a déçu au Real Madrid la saison passée, c’est Vinicius Jr. Le Brésilien devait former un duo d’exception avec Kylian Mbappé, mais n’a finalement jamais su trouver sa place aux côtés du capitaine de l’équipe de France. La Casa Blanca a donc profité de la trêve internationale pour remettre son ailier de 25 ans en forme.