Mbappé : La grande décision du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Il n’a fallu qu’une seule saison à Kylian Mbappé pour convaincre son monde au Real Madrid. Le club madrilène a été plus que satisfait du premier exercice du capitaine de l’équipe de France d’un point de vue personnel. La direction madrilène aurait ainsi décidé de faire un choix fort avec l’attaquant de 26 ans pour l’avenir.

Kylian Mbappé n’a pas mis vraiment longtemps pour convaincre son monde au Real Madrid. Auteur d’une première saison exceptionnelle d’un point de vue personnel, l’attaquant de 26 ans a été sacré Soulier d’Or et Pichichi. Le capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs entamé l’exercice 2025-2026 de la meilleure des façons (3 buts en autant de rencontres).

Mbappé, leader incontesté du Real Madrid ? Le Real Madrid serait ainsi convaincu de l’apport de Kylian Mbappé pour l’avenir. Chez les Merengue, on sentirait d’ailleurs une volonté d’installer le champion du monde 2018 comme le leader incontesté du vestiaire comme le rapporte MARCA. Ce choix s’inscrirait dans le désir du club madrilène de retrouver sa gloire d’antan.