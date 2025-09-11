Mbappé à Paris : «C’est minable», le boycott qui fait scandale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or, le Real Madrid avait boycotté l’événement, frustré par l’attribution du trophée à Rodri plutôt qu’à Vinicius Jr. Depuis, le club madrilène entretient des relations froides avec France Football. La tension perdure, et certains redoutent que l’histoire ne se répète pour l’édition 2025, affectant plusieurs nommés dont Kylian Mbappé.

La saison dernière, le Real Madrid avait choisi de ne pas se présenter à la cérémonie du Ballon d’or, exprimant publiquement son mécontentement vis-à-vis de l’organisateur France Football. Le club estimait que Vinicius Jr, éblouissant tout au long de la saison, aurait dû être honoré à la place de Rodri, lauréat du trophée. Cette décision a été perçue comme un acte fort, reflétant le sentiment d’injustice et le manque de reconnaissance ressenti en interne. Les discussions entre le Real Madrid et France Football ont été tendues, et aucune entente n’avait été trouvée. Dani Carvajal, considéré comme un candidat de choix en raison de ses performances exceptionnelles, aurait lui aussi mérité un soutien, selon certains dirigeants madrilènes. Ce boycott a marqué un point de rupture dans les relations entre le club et le média français.

Le Real Madrid prêt à prendre une décision radicale ? Des tensions qui restent d'actualité. Contrairement aux autres clubs, le club merengue n’a félicité aucun de ses joueurs nommés, et Real Madrid TV n’a même pas relayé leurs nominations. Selon le journal Marca, des délégations de France Football ont tenté de négocier à Madrid ces derniers mois, sans succès. Si la situation ne change pas, sept joueurs, dont Kylian Mbappé, pourraient être absents lors de la cérémonie organisée à Paris le 22 septembre prochain.