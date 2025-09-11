EXCLU - Kylian Mbappé : Le coup de foudre à la WWE !

Interrogé en exclusivité par le10sport.com en marge de Clash in Paris, premier gros show organisé par la WWE dans la capitale, Rusev s’est montré dithyrambique à l’égard de Kylian Mbappé, évoluant depuis un an au Real Madrid, club que le catcheur de 39 ans supporte. Ce dernier se montre en revanche bien plus sévère concernant le PSG.
De passage en France avec les autres stars de la WWE pour Clash in Paris, premier Premium Live Event de la compagnie de catch dans la capitale, Rusev s’est arrêté au micro du 10 Sport pour évoquer une autre de ses grandes passions, le ballon rond. Le Bulgare, de retour à la WWE en avril dernier, n’a jamais caché son attachement pour le Real Madrid, club dans lequel évolue aujourd’hui Kylian Mbappé.
« Kylian Mbappé est mon joueur préféré en ce moment »
Rusev a ainsi donné son avis sur le capitaine de l’équipe de France, arrivé l’été dernier en provenance du PSG. « C'est mon joueur préféré en ce moment. En fait, c’est lui et Bellingham, ce sont mes deux joueurs préférés », nous confie l’ancien champion des États-Unis à la WWE.
« Il me rappelle beaucoup Thierry Henry à l'époque, il me rappelle le Ronaldo original, le Brésilien, poursuit Rusev concernant Kylian Mbappé. Et Jude, il est comme une copie de Zidane, ce sont mes deux joueurs préférés ».
Fan de Vitinha, Rusev n’est pas tendre à l’égard du PSG
Et après Kylian Mbappé, Rusev verrait d’un très bon œil l’arrivée d’un autre joueur du PSG au Real Madrid. « J’adore Vitinha, répond-il lorsqu’on lui demande de choisir un protégé de Luis Enrique pour un éventuel transfert chez les Merengue. Il me rappelle beaucoup Luka (Modric), jeune. J’aime Vitinha. Je n'aime pas Dembélé, je n'aime pas ces gars-là, nous avons des joueurs comme ça, mais Vitinha est un joueur fantastique. »
Vitinha sera toutefois difficile à déloger, avec un contrat qui court jusqu’en 2029 avec le PSG, un club que la star de la WWE ne porte pas dans son cœur. « Je pense que c’est un club artificiel, affirme-t-il. La Ligue des champions ? Ça arrive lorsque vous dépensez des millions, voire des milliards de dollars, année après année. À terme, vous devez gagner, n'est-ce pas ? Regardez les Yankees, c'est ce qu'ils ont fait. Ce sont des « super » équipes parce que des gens leur donnent de l'argent pour qu'elles puissent gagner, et c'est arrivé. Je suis heureux pour eux, mais ils n'ont pas ce que le Real Madrid a : la tradition. »