EXCLU - Kylian Mbappé : Le coup de foudre à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Interrogé en exclusivité par le10sport.com en marge de Clash in Paris, premier gros show organisé par la WWE dans la capitale, Rusev s’est montré dithyrambique à l’égard de Kylian Mbappé, évoluant depuis un an au Real Madrid, club que le catcheur de 39 ans supporte. Ce dernier se montre en revanche bien plus sévère concernant le PSG.

De passage en France avec les autres stars de la WWE pour Clash in Paris, premier Premium Live Event de la compagnie de catch dans la capitale, Rusev s’est arrêté au micro du 10 Sport pour évoquer une autre de ses grandes passions, le ballon rond. Le Bulgare, de retour à la WWE en avril dernier, n’a jamais caché son attachement pour le Real Madrid, club dans lequel évolue aujourd’hui Kylian Mbappé.

« Kylian Mbappé est mon joueur préféré en ce moment » Rusev a ainsi donné son avis sur le capitaine de l’équipe de France, arrivé l’été dernier en provenance du PSG. « C'est mon joueur préféré en ce moment. En fait, c’est lui et Bellingham, ce sont mes deux joueurs préférés », nous confie l’ancien champion des États-Unis à la WWE. « Il me rappelle beaucoup Thierry Henry à l'époque, il me rappelle le Ronaldo original, le Brésilien, poursuit Rusev concernant Kylian Mbappé. Et Jude, il est comme une copie de Zidane, ce sont mes deux joueurs préférés ».