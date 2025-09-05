EXCLU : «Le PSG est un club artificiel», une star de la WWE se lâche lors de son passage à Paris !

Présent dans la capitale le week-end dernier à l’occasion du grand show organisé par la WWE à la Paris La Défense Arena, Rusev, supporter assumé du Real Madrid, a livré en exclusivité pour le 10 Sport son sentiment sur le PSG, un club qu’il ne porte pas dans son cœur malgré le partenariat noué entre la compagnie de catch et la formation parisienne.
Le week-end dernier, la WWE était de passage à Paris pour son premier Premium Live Event organisé dans la capitale. Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, Becky Lynch, Logan Paul, ou encore John Cena, en pleine tournée d’adieu, étaient ainsi présents à la Paris La Défense Arena pour "Clash in Paris", un succès sur tous les points pour la première compagnie de catch au monde, qui a profité de ce rendez-vous pour annoncer la création d’un partenariat avec le PSG.
La WWE et le PSG ont officialisé leur partenariat
« Cette collaboration stratégique, première en son genre, explorera de nombreuses opportunités dans différents domaines, notamment la création de contenus originaux, des collections exclusives de produits dérivés et de distribution, des initiatives pour promouvoir l’engagement des supporters, des programmes à vocation communautaire, ainsi que des expériences uniques mettant en lien les joueurs du PSG et les Superstars de la WWE », ont fait savoir les deux entités dans un communiqué publié quelques jours avant l’événement.
« Le PSG n’a pas ce que le Real Madrid a : la tradition »
En marge de "WWE Clash in Paris", le10sport.com a pu s’entretenir en exclusivité avec Rusev, l’une des stars de la compagnie qui n’a jamais caché son amour pour le Real Madrid. L’occasion pour nous de l’interroger sur cette entente avec un club qu'il ne porte pas dans son cœur. « Je pense que le PSG est un club artificiel, mais maintenant que nous sommes affiliés, je ne peux pas dire ça, donc c’est un club fantastique, mais ce n’est pas le mien », a confié le Bulgare, qui a découvert l'existence de cette nouvelle collaboration pendant notre entretien.
Relancé sur le sacre d’Ousmane Dembélé et ses coéquipiers en Ligue des champions, la star de la WWE ne s’est pas montrée convaincue : « Ça arrive lorsque vous dépensez des millions, voire des milliards de dollars, année après année. À terme, vous devez gagner, n'est-ce pas ? Regardez les Yankees, c'est ce qu'ils ont fait. Ce sont des « super » équipes parce que des gens leur donnent de l'argent pour qu'elles puissent gagner, et c'est arrivé. Je suis heureux pour eux, mais ils n'ont pas ce que le Real Madrid a : la tradition. »