EXCLU : «Le PSG est un club artificiel», une star de la WWE se lâche lors de son passage à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent dans la capitale le week-end dernier à l’occasion du grand show organisé par la WWE à la Paris La Défense Arena, Rusev, supporter assumé du Real Madrid, a livré en exclusivité pour le 10 Sport son sentiment sur le PSG, un club qu’il ne porte pas dans son cœur malgré le partenariat noué entre la compagnie de catch et la formation parisienne.

Le week-end dernier, la WWE était de passage à Paris pour son premier Premium Live Event organisé dans la capitale. Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, Becky Lynch, Logan Paul, ou encore John Cena, en pleine tournée d’adieu, étaient ainsi présents à la Paris La Défense Arena pour "Clash in Paris", un succès sur tous les points pour la première compagnie de catch au monde, qui a profité de ce rendez-vous pour annoncer la création d’un partenariat avec le PSG.

La WWE et le PSG ont officialisé leur partenariat « Cette collaboration stratégique, première en son genre, explorera de nombreuses opportunités dans différents domaines, notamment la création de contenus originaux, des collections exclusives de produits dérivés et de distribution, des initiatives pour promouvoir l’engagement des supporters, des programmes à vocation communautaire, ainsi que des expériences uniques mettant en lien les joueurs du PSG et les Superstars de la WWE », ont fait savoir les deux entités dans un communiqué publié quelques jours avant l’événement.