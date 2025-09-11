Kylian Mbappé fait le buzz, «c'est Justin Bieber !»

Axel Cornic

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé est au centre de tous les débats. De jeune prodige très médiatisé il est devenu un véritable mastodonte d’ont l’influence dépasse largement les frontières du football. Mais ça n’a pas toujours été simple à gérer...

Parfois, on oublie qu’il n’a que 26 ans. Ça fait quasiment une décennie que Kylian Mbappé et là, puisqu’il a débuté très jeune avec l’AS Monaco, avant d’exploser et devenir une star planétaire au PSG. Sa signature au Real Madrid, considéré comme le plus grand club du monde, n’a évidemment fait qu’amplifier le phénomène.

« Je n'étais pas prête à ça » Maintenant, son entourage semble armé à affronter n’importe quelle pression, mais ce n’était pas vraiment le cas au tout début de sa carrière. « Je n'étais pas prête à ça. J'avais tellement peur, je n'étais pas bien » a confié Fayza Lamari, dans un entretien accordé à L’Equipe Magazine.