«Ça me fait peur», frayeur dans le clan Mbappé ?

Le dernier numéro de L’Equipe Magazine fait beaucoup parler en ce moment. La raison est assez simple, puisqu’il est centré sur Kylian Mbappé, avec notamment ses proches comme sa mère qui se livrent au sujet de la vie de la plus grande star du football français.
A quoi ressemble sa vie en dehors des terrains ? Connu depuis des années pour ses talents de footballeur, Kylian Mbappé est devenu au fil des années une personnalité centrale dans l’actualité française. Un statut qui semble parfois être compliqué à assumer...
« Parfois, ça me fait peur, ça m'attriste »
C’est le cas pour lui, mais également pour ses proches, comme le confie la mère du capitaine de l’équipe de France. « Je n'aime pas le mot "icône". Parfois, ça me fait peur, ça m'attriste. On ne retient que la notoriété mais on parle peu des attentes que ça génère et de toutes les conséquences » a expliqué Fayza Lamari.
« L'homme qu'il est devenu qui me rend fière »
« Donc, de la peur, oui, mais aussi de la joie quand je vois le modèle qu'il peut être » a poursuivi la mère de Kylian Mbappé, dans un long entretien publié récemment par L’Equipe Magazine. « C'est plus l'homme qu'il est devenu qui me rend fière. L'homme plus que le joueur ».