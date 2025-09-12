«Ça me fait peur», frayeur dans le clan Mbappé ?

Axel Cornic

Le dernier numéro de L’Equipe Magazine fait beaucoup parler en ce moment. La raison est assez simple, puisqu’il est centré sur Kylian Mbappé, avec notamment ses proches comme sa mère qui se livrent au sujet de la vie de la plus grande star du football français.

A quoi ressemble sa vie en dehors des terrains ? Connu depuis des années pour ses talents de footballeur, Kylian Mbappé est devenu au fil des années une personnalité centrale dans l’actualité française. Un statut qui semble parfois être compliqué à assumer...

« Parfois, ça me fait peur, ça m'attriste » C’est le cas pour lui, mais également pour ses proches, comme le confie la mère du capitaine de l’équipe de France. « Je n'aime pas le mot "icône". Parfois, ça me fait peur, ça m'attriste. On ne retient que la notoriété mais on parle peu des attentes que ça génère et de toutes les conséquences » a expliqué Fayza Lamari.