Mbappé avec une star : «J'ai envie d'aller au bout avec lui», la grande déclaration dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a décidé de dire stop et n'ira pas plus loin que la Coupe du monde 2026. Impliqué dans la dernière étoile mondiale décrochée par l'équipe de France en 2018, Kylian Mbappé est prêt à tout casser pour la last dance de Deschamps avec les Bleus.

Kylian Mbappé va déjà, à 27 ans, participer à sa troisième Coupe du monde l'été prochain. Sur le toit du Monde en 2018 en Russie pour sa toute première compétition avec les Bleus, le désormais capitaine tricolore a rendez-vous avec l'histoire en Amérique du nord au mois de juin. Didier Deschamps y signera sa dernière danse en tant que sélectionneur, l'occasion pour Mbappé d'espérer broder une troisième étoile sur le maillot afin de boucler la boucle.

Mbappé veut gagner une nouvelle Coupe du monde avec Deschamps avant la séparation « J'ai envie d'aller au bout avec lui et on est quelques-uns à le vouloir. Les jeunes ont d'autres aspirations. Celle d'accompagner le coach bien sûr, mais, pour beaucoup, ça sera la première Coupe du monde. Entre le groupe actuel et ceux qui sont susceptibles d'y aller, peu étaient là en 2022... En 2018, je n'en parle même pas. Le coach a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'équipe de France et c'est un événement à coup sûr que ça soit "la dernière de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France" ». a assuré Kylian Mbappé pendant une interview avec L'Equipe Magazine.