Kylian Mbappé se fait clasher en direct

Kylian Mbappé a de nouveau pesé sur les Bleus face à l’Islande ce mardi soir (2-1), inscrivant un but et délivrant une passe décisive après avoir brillé contre l’Ukraine. Pourtant, sa prestation collective a montré des limites, notamment dans le jeu et son positionnement. Daniel Riolo a critiqué sa performance globale.
Kylian Mbappé continue d’être un acteur incontournable des Bleus, capable de faire la différence individuellement. Après avoir marqué contre l’Ukraine, il a récidivé face à l’Islande, permettant à la France de s’imposer 2-1. Mais derrière ses statistiques flatteuses, son influence sur le jeu collectif reste limitée.
La performance de Mbappé analysée
Pour Daniel Riolo, le constat est clair : Mbappé n’est pas au niveau attendu dans ce rôle de numéro 9 reculé. Selon lui, ce positionnement est tout sauf naturel.
« Je n’ai pas aimé son match »
« Mbappé, je n’ai pas aimé son match. Dans l’attitude, il était bon. Il a fait ses stats, puisque c’est son crédo. Mais dans le jeu, je ne l’ai pas trouvé bon. En 9 reculé il n’est pas bon, face aux blocs bas non plus. On pourra me le faire dans tous les sens de l'histoire, le changement de poste de Mbappé ne sera pas une réussite. Le Mbappé virevoltant de la Coupe du monde 2022 ou 2018, on ne l’a plus. Les qualités qu’il avait pour ce poste, peut-être qu’il ne les a plus » a déclaré Riolo sur RMC.