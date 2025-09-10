Kylian Mbappé se fait clasher en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a de nouveau pesé sur les Bleus face à l’Islande ce mardi soir (2-1), inscrivant un but et délivrant une passe décisive après avoir brillé contre l’Ukraine. Pourtant, sa prestation collective a montré des limites, notamment dans le jeu et son positionnement. Daniel Riolo a critiqué sa performance globale.

Kylian Mbappé continue d’être un acteur incontournable des Bleus, capable de faire la différence individuellement. Après avoir marqué contre l’Ukraine, il a récidivé face à l’Islande, permettant à la France de s’imposer 2-1. Mais derrière ses statistiques flatteuses, son influence sur le jeu collectif reste limitée.

La performance de Mbappé analysée Pour Daniel Riolo, le constat est clair : Mbappé n’est pas au niveau attendu dans ce rôle de numéro 9 reculé. Selon lui, ce positionnement est tout sauf naturel.