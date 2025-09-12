Un joueur «immense» quitte le PSG : La grosse annonce à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que discret durant le mercato estival, le PSG a toutefois réussi à se délester de plusieurs joueurs sur lesquels Luis Enrique ne comptait plus à l'image de Gianluigi Donnarumma qui s'est engagé avec Manchester City. En conférence de presse, Pep Guardiola a d'ailleurs encensé son nouveau joueur.

Contre toute attente, le PSG a décidé de ne pas conserver Gianluigi Donnarumma qui s'est donc engagé à Manchester City où il pourrait fait ses grands débuts dimanche à l'occasion du derby contre le Red Devils. Présent en conférence de presse à cette occasion, Pep Guardiola s'est ainsi prononcé sur son nouveau gardien.

Guardiola s'enflamme pour Donnarumma « Je n’exigerais pas de Gigio (Donnarumma) qu’il fasse quelque chose qui le gêne. Nous ne demandons pas à Gigio de faire ce qu’Ederson a fait ; nous parlons du meilleur dans ce domaine. Il ne s’agit pas de dévaloriser l’autre. Ils sont différents », affirme-t-il dans un premier temps devant les médias, avant de poursuivre.