Un joueur «immense» quitte le PSG : La grosse annonce à l'étranger !

Bien que discret durant le mercato estival, le PSG a toutefois réussi à se délester de plusieurs joueurs sur lesquels Luis Enrique ne comptait plus à l'image de Gianluigi Donnarumma qui s'est engagé avec Manchester City. En conférence de presse, Pep Guardiola a d'ailleurs encensé son nouveau joueur.
Contre toute attente, le PSG a décidé de ne pas conserver Gianluigi Donnarumma qui s'est donc engagé à Manchester City où il pourrait fait ses grands débuts dimanche à l'occasion du derby contre le Red Devils. Présent en conférence de presse à cette occasion, Pep Guardiola s'est ainsi prononcé sur son nouveau gardien.
Guardiola s'enflamme pour Donnarumma
« Je n’exigerais pas de Gigio (Donnarumma) qu’il fasse quelque chose qui le gêne. Nous ne demandons pas à Gigio de faire ce qu’Ederson a fait ; nous parlons du meilleur dans ce domaine. Il ne s’agit pas de dévaloriser l’autre. Ils sont différents », affirme-t-il dans un premier temps devant les médias, avant de poursuivre.
«Donnarumma est tellement immense»
« Au final, nous avons le potentiel avec Gigio, avec James (Trafford), nous les utiliserons. Donnarumma est tellement immense. Tellement grand. C’est ce qu’il nous apporte. Il a une présence impressionnante. Nous jouons sur de grandes scènes. Il va encaisser des buts, c’est sûr, mais nous allons tous essayer de l’aider », ajoute Pep Guardiola.