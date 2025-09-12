Transfert historique à l’OM : C’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec Igor Paixao, arrivé cet été pour 35 millions d'euros (bonus compris), l'OM signe le transfert le plus coûteux de son histoire. Blessé jusqu’à présent, le Brésilien se prépare à faire ses débuts sous les couleurs phocéennes, Roberto De Zerbi décidant de le convoquer pour la rencontre face au FC Lorient ce vendredi soir.

Cet été, l’OM a accueilli douze renforts, s’attachant notamment les services d’Igor Paixao, arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 35M€ bonus compris. Un transfert XXL qui fait de l’ailier brésilien de 25 ans le transfert le plus cher de l’histoire du club phocéen devant les 32M€ investis pour Vitinha, enrôlé à l’hiver 2023. Pour l’heure, les supporters de l’OM n’ont pas eu l’occasion de le voir à l’œuvre, Paixao débarquant blessé, mais cela ne saurait tarder.

« C'est vraiment un joueur important » Présent face à la presse jeudi, Roberto De Zerbi n’avait pas caché son impatience à l’idée de pouvoir compter sur Igor Paixao, souffrant d'une blessure musculaire contractée avant son arrivée dans la cité phocéenne. « Depuis lundi, Paixao s'est entraîné avec nous, il se sent bien. C'est le stéréotype du Brésilien qui a toujours le sourire. ça se voit qu'il a passé deux mois hors des terrains. Il n'est pas brillant pour le moment, pas dans sa meilleure forme. C'est vraiment un joueur important, il nous a beaucoup manqué surtout sur la façon dont j'ai cet OM en tête », reconnaissait De Zerbi.