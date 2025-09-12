Transfert historique à l’OM : C’est officiel !

Avec Igor Paixao, arrivé cet été pour 35 millions d'euros (bonus compris), l'OM signe le transfert le plus coûteux de son histoire. Blessé jusqu’à présent, le Brésilien se prépare à faire ses débuts sous les couleurs phocéennes, Roberto De Zerbi décidant de le convoquer pour la rencontre face au FC Lorient ce vendredi soir.
Cet été, l’OM a accueilli douze renforts, s’attachant notamment les services d’Igor Paixao, arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 35M€ bonus compris. Un transfert XXL qui fait de l’ailier brésilien de 25 ans le transfert le plus cher de l’histoire du club phocéen devant les 32M€ investis pour Vitinha, enrôlé à l’hiver 2023. Pour l’heure, les supporters de l’OM n’ont pas eu l’occasion de le voir à l’œuvre, Paixao débarquant blessé, mais cela ne saurait tarder.
« C'est vraiment un joueur important »
Présent face à la presse jeudi, Roberto De Zerbi n’avait pas caché son impatience à l’idée de pouvoir compter sur Igor Paixao, souffrant d'une blessure musculaire contractée avant son arrivée dans la cité phocéenne. « Depuis lundi, Paixao s'est entraîné avec nous, il se sent bien. C'est le stéréotype du Brésilien qui a toujours le sourire. ça se voit qu'il a passé deux mois hors des terrains. Il n'est pas brillant pour le moment, pas dans sa meilleure forme. C'est vraiment un joueur important, il nous a beaucoup manqué surtout sur la façon dont j'ai cet OM en tête », reconnaissait De Zerbi.
Igor Paixao dans le groupe de l’OM
Et visiblement, Igor Paixao est prêt à jouer quelques minutes puisque Roberto De Zerbi a décidé de le convoquer pour la première fois de la saison à l’occasion du match contre le FC Lorient ce vendredi soir au Vélodrome (20h45). Arrivés à la fin du mercato estival, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren et Matt O'Riley ont également été convoqués par le coach de l’OM.