Mbappé et ses problèmes d’argent : Une polémique est annoncée

Kylian Mbappé, star du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, a récemment accordé un entretien à L’Équipe. Certaines de ses confidences ont fait réagir, notamment sur son rapport à l’argent et aux difficultés que sa notoriété engendre. Des propos qui ont suscité de vives critiques, notamment celle de Raymond Abbou, l'acolyte de Cyril Hanouna.
A 26 ans, Kylian Mbappé a déjà presque tout remporté. Meilleur buteur des Bleus derrière Olivier Giroud, joueur star du Real Madrid et figure incontournable du football mondial, il ne laisse personne indifférent. Ses performances sportives font vibrer, mais ses paroles provoquent souvent le débat.
Mbappé provoque une polémique
Dans son entretien à L’Équipe, Mbappé a évoqué un sujet sensible : la face cachée de la richesse et de la célébrité. « Plus tu as d’argent, plus tu as des problèmes » a-t-il notamment confié. Une phrase qui a fait réagir Raymond Abbou, chroniqueur de Cyril Hanouna dans l'émission Tout Beau Tout Neuf.
« Je suis un peu en colère contre lui »
« Oui, tu as des problèmes quand tu as de l’argent, mais quand tu n’as pas d’argent, ce n’est pas le même problème. Ce sont des problèmes qui t’empêchent de dormir. Il fait le plus beau métier du monde. Je suis un peu en colère contre lui » a-t-il dénoncé sur W9.