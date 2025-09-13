Mbappé et ses problèmes d’argent : Une polémique est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé, star du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, a récemment accordé un entretien à L’Équipe. Certaines de ses confidences ont fait réagir, notamment sur son rapport à l’argent et aux difficultés que sa notoriété engendre. Des propos qui ont suscité de vives critiques, notamment celle de Raymond Abbou, l'acolyte de Cyril Hanouna.

A 26 ans, Kylian Mbappé a déjà presque tout remporté. Meilleur buteur des Bleus derrière Olivier Giroud, joueur star du Real Madrid et figure incontournable du football mondial, il ne laisse personne indifférent. Ses performances sportives font vibrer, mais ses paroles provoquent souvent le débat.

Mbappé provoque une polémique Dans son entretien à L’Équipe, Mbappé a évoqué un sujet sensible : la face cachée de la richesse et de la célébrité. « Plus tu as d’argent, plus tu as des problèmes » a-t-il notamment confié. Une phrase qui a fait réagir Raymond Abbou, chroniqueur de Cyril Hanouna dans l'émission Tout Beau Tout Neuf.