Real Madrid : Gros coup dur, l’OM va adorer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était titulaire avec l’Allemagne face à la Slovaquie (2-0) et l’Irlande du Nord (3-1) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Antonio Rüdiger va être éloigné des terrains pendant un long moment. Le Real Madrid a indiqué que son défenseur souffre d’une lésion au muscle droit antérieur de la jambe gauche. Il sera absent pendant trois mois et ratera donc la réception de l’OM mardi en Ligue des champions.

Après avoir renoué avec le succès vendredi soir à l’occasion de la réception de Lorient (4-0), l’OM se prépare à se déplacer sur la pelouse du Real Madrid mardi en Ligue des champions. Les Merengue quant à eux étaient opposés à la Real Sociedad ce samedi, une rencontre à laquelle n’a pas participé Antonio Rüdiger.

Trois mois d’absence pour Rüdiger ? L’international allemand (81 sélections), titulaire contre la Slovaquie (2-0) et l’Irlande du Nord (3-1) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, est revenu blessé de sélection. Vendredi, le Real Madrid a communiqué sur sa blessure qui, selon la presse espagnole, devrait le tenir éloigner des terrains pendant trois mois.