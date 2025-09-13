Kylian Mbappé, le divorce qui a tout changé !

Pierrick Levallet

L’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves en signant au Real Madrid. Parti libre du PSG, l’attaquant de 26 ans a néanmoins connu des débuts mitigés sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le capitaine de l’équipe de France peinait à trouver sa place dans sa nouvelle équipe. Finalement, le champion du monde 2018 a réussi à redresser la barre.

Kylian Mbappé continue de briller au Real Madrid Kylian Mbappé a en effet terminé sa première saison au Real Madrid en étant sacré Pichichi et Soulier d’Or. Les résultats madrilènes dans les principales compétitions ont néanmoins précipité le départ de Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil. Son départ semble toutefois avoir libéré l’ancien du PSG.