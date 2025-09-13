Kylian Mbappé : L’OM prêt à frapper fort !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, un an après son départ du PSG, Kylian Mbappé va retrouver l’OM en Ligue des champions. La bande à Roberto De Zerbi se prépare en effet à faire le déplacement au Santiago Bernabéu, avec l’ambition d’aller chercher un résultat positif pour lancer sa campagne européenne.

Face à Lorient, et avec cinq de ses douze recrues estivales alignées d’entrée, l’OM a fait le plein de confiance vendredi soir au Vélodrome (4-0) à quelques jours de son retour en Ligue des champions. Et pour débuter sa campagne européenne, le club phocéen a rendez-vous sur la pelouse du Real Madrid, où évolue notamment un certain Kylian Mbappé.

« Il nous faudra beaucoup d’ambitions » Après la belle victoire contre Lorient, Roberto De Zerbi s’est prononcé sur le choc à venir. « On va préparer le déplacement à Madrid dès demain (lire samedi, Ndlr). On y va avec humilité car c’est le Real et c’est au Bernabeu, mais il nous faudra beaucoup d’ambitions », a confié l’entraîneur de l’OM, rapporté par La Provence.