Kylian Mbappé : L’OM prêt à frapper fort !

Cette semaine, un an après son départ du PSG, Kylian Mbappé va retrouver l’OM en Ligue des champions. La bande à Roberto De Zerbi se prépare en effet à faire le déplacement au Santiago Bernabéu, avec l’ambition d’aller chercher un résultat positif pour lancer sa campagne européenne.
Face à Lorient, et avec cinq de ses douze recrues estivales alignées d’entrée, l’OM a fait le plein de confiance vendredi soir au Vélodrome (4-0) à quelques jours de son retour en Ligue des champions. Et pour débuter sa campagne européenne, le club phocéen a rendez-vous sur la pelouse du Real Madrid, où évolue notamment un certain Kylian Mbappé.
« Il nous faudra beaucoup d’ambitions »
Après la belle victoire contre Lorient, Roberto De Zerbi s’est prononcé sur le choc à venir. « On va préparer le déplacement à Madrid dès demain (lire samedi, Ndlr). On y va avec humilité car c’est le Real et c’est au Bernabeu, mais il nous faudra beaucoup d’ambitions », a confié l’entraîneur de l’OM, rapporté par La Provence.
« Il faut aller à Madrid avec l’objectif de faire un bon résultat »
« C’est la Ligue des champions et on porte l’histoire de l’OM, assume De Zerbi. Il faut aller à Madrid avec l’objectif de faire un bon résultat. C’est ce que la ville et le club nous imposent, mais il ne faut pas oublier d’où nous venons ».