Grand changement pour Mbappé : la vérité éclate !

Le repositionnement dans l’axe de Kylian Mbappé a fait l’objet de nombreux débats la saison dernière. Interrogé par le quotidien L’Équipe, Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid, assume cette décision, estimant que l’international français passé par le PSG peut davantage s’illustrer en tant que numéro 9.

L’année dernière, le positionnement de Kylian Mbappé a beaucoup fait parler. Sous le maillot du Real Madrid ou de l’équipe de France, l’ancienne star du PSG est désormais placée au poste d’avant-centre, une décision loin de faire l’unanimité. A l’occasion d’un long entretien accordé à L’Equipe, Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du joueur chez les Merengue, est revenu sur le sujet, affirmant être à l’origine de ce changement.

« Avant-centre, c'est là que Mbappé exprime le mieux ses qualités » « À mes yeux, Mbappé est un avant-centre, assume Carlo Ancelotti, désormais à la tête de la sélection brésilienne. C'est là qu'il exprime le mieux ses qualités. Il est rapide, technique, adroit, capable d'enchaînements fulgurants dans des petits espaces. Il faut donc qu'il soit proche du but. Sur un côté, il aura les mêmes qualités, bien sûr, mais il marquera moins je pense. »