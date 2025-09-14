Transfert en équipe de France : Le Real Madrid snobe une star, la grande révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Olivier Giroud a bien voyagé au fil de ses 20 ans de carrière puisqu'il a arboré les tuniques de 9 équipes différentes. Néanmoins, bien que le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich se soient un temps penchés sur sa situation, cela n'a jamais été le cas du Real Madrid. Au grand dam du champion du monde tricolore.

Arsenal, Chelsea et l'AC Milan. Voici les trois clubs du gratin européen qu'Olivier Giroud a fréquenté entre 2012 et 2024. Le tout, avant de s'en aller vivre américain qui a vite viré à la catastrophe au Los Angeles FC puisqu'au bout d'une saison seulement, le champion du monde tricolore a quitté la Major League Soccer pour revenir en Ligue 1.

«Mon agent m'a dit qu'il y avait un intérêt du Barça à un moment donné (...). Le Bayern aussi» L'ancien joueur de Grenoble, d'Istres, de Tours et de Montpellier a pris la décision de signer au LOSC cet été à l'aube de ses 39 ans. Au cours d'une entrevue avec Raphaël Domenach pour le média Carré, Olivier Giroud a été invité à dévoiler les identités de clubs dans lesquels il aurait pu s'installer au fil de sa carrière avant que les négociations ne tombent à l'eau. « Quand j'étais à Chelsea et lorsque je suis allé au Milan, mon agent m'a dit qu'il y avait un intérêt du Barça à un moment donné. Ils s'étaient interrogés. Je ne sais pas à quel étage c'était, mais ils s'étaient renseignés. Le Bayern aussi à un moment donné ».