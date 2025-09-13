Mbappé : La relation qui fait vibrer le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé affiche une forme étincelante avec le Real Madrid depuis le début de saison. Auteur de trois buts en autant de rencontres, l’attaquant de 26 ans se régale sous les ordres de Xabi Alonso. Le technicien espagnol est d’ailleurs particulièrement ravi de la relation que le capitaine de l’équipe de France entretient avec le reste du vestiaire madrilène.

«Nous voulons créer un noyau solide dans le vestiaire» « Kylian est en très bonne forme. Non seulement sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan personnel. Au quotidien, il assume ce rôle [de leader], mais il n'est pas le seul, c'est un rôle partagé. Nous voulons créer un noyau solide dans le vestiaire afin de construire ce que nous voulons être et la manière dont nous voulons rivaliser » a confié l’entraîneur du Real Madrid dans des propos rapportés par MARCA.