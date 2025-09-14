«J’ai découvert la vie, les hommes...» : Les confidences intimes de Carine Galli sur sa vie sentimentale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais chroniqueuse dans l’émission d’Estelle Midi sur RMC, Carine Galli est revenue avec franchise sur sa vision de l’amour et du mariage, plus d’un an après sa séparation d’avec le journaliste Giovanni Castaldi, qui vient justement de se marier avec sa compagne actuelle. La nouvelle animatrice de l’After Foot dresse un constat amer sur l’évolution des relations dans l’époque actuelle.

De retour sur RMC durant l’été, Carine Galli est désormais à la tête de l’After Foot le vendredi et le samedi soir et présente aussi L'Intégrale Foot le dimanche à 17 heures. Et la journaliste sportive a également accepté de participer occasionnellement à l’émission Estelle Midi, à l’instar de son collègue Daniel Riolo. Carine Galli est alors amenée à prendre position sur l’actualité, mais également à se prononcer sur des sujets plus intimes, comme ce fut le cas vendredi.

« Mes rêves de petite fille se sont évanouis » Interrogée par Estelle Denis sur son rapport au mariage, Carine Galli n’a pas éludé le sujet. « Je ne suis pas prévue pour 2025 ni 2026. Je vous annonce, a confié la journaliste de 40 ans, assumant le fait d’avoir désormais une tout autre opinion du mariage qu’auparavant. J’aurais rêvé comme certaines petites filles quand j’étais jeune. Mais bon, j’ai une certaine idée du mariage qui fait que si je m’étais mariée, c’était jeune et en espérant que ça dure toute la vie. Puis j’ai découvert finalement la vie, les hommes et mes rêves de petite fille se sont évanouis. »