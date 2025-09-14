«Cristiano Ronaldo m’a appelé» : Un enfant du PSG s’en va, le coup de fil décisif !

Cet été, Kingsley Coman a quitté le Bayern Munich et s’est engagé en faveur d’Al-Nassr où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Le Français formé au PSG a révélé ce dimanche les raisons qui l’avaient poussé à faire ce choix de l’Arabie Saoudite, révélant au passage que la légende portugaise l’avait contacté.
Cet été, l’Arabie Saoudite a une fois de plus montré son ambition sur le mercato estival. Ayant ouvert la boîte de pandore en signant à Al-Nassr en 2022, Cristiano Ronaldo a depuis vu de nombreuses stars le rejoindre au sein du championnat saoudien. Pouvant déjà compter sur les soutiens de Marcelo Brozovic, de João Felix, ou encore de Sadio Mané, le Portugais a vu une nouvelle star débarquer à Al-Nassr cet été en la personne de Kingsley Coman.
« Je n’avais plus le même impact au club qu’avant »
Plus trop utilisé au Bayern Munich, le Français s’est ainsi engagé en faveur du club saoudien en fin de mercato. De nouveau convoqué avec l’équipe de France malgré cet exil au Moyen-Orient, l’ailier de 29 ans formé au PSG a évoqué les raisons de son choix fort ce dimanche. « A ce moment de ma carrière, ça faisait sens, je n’avais plus le même impact au club qu’avant. J’avais un nouveau projet, j’allais faire partie des joueurs au centre du projet, je me suis dit ‘pourquoi pas’ », a ainsi confié Kingsley Coman au micro de Téléfoot.
« CR7 ? Oui, il m’a appelé »
L’ancien Titi Parisien poursuit, affirmant que Cristiano Ronaldo avait joué un rôle important dans son transfert. « CR7 ? Oui, il m’a appelé. Mais après, il avait déjà plus ou moins donné un accord, mais bien sûr il est très important là bas. Il m’a réitéré ce qu’on m’avait dit, qu’ils ont vraiment envie de gagner, qu’ils n’ont pas eu de titres ces dernières années. J’ai souvent gagné et ils voulaient que j’amène cette expérience, donc c’est un challenge que j’ai décidé d’accepter et j’espère qu’on réussira à la fin de la saison », conclut Coman.