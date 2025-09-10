Samir Nasri le veut à l'OM : Le coup de fil qui change tout !

Alexis Brunet

Ce mercredi, Steve Mandanda a officiellement annoncé la fin de sa carrière. Le gardien de but français était surtout une légende de l’OM, club dans lequel il est resté au total quatorze ans. Le portier a d’ailleurs révélé qu’à l’époque Samir Nasri le harcelait pour qu’il signe à Marseille, mais que c’est un appel de Pape Diouf qui a tout fait basculer.

À 40 ans, Steve Mandanda a décidé de dire stop. Après trois dernières saisons à Rennes, le gardien de but a officialisé ce mercredi la fin de sa carrière professionnelle. Au total, le champion du monde aura disputé plus de 700 matches en Ligue 1, dont la grande majorité à l’OM.

Mandanda et l’appel de Pape Diouf Pour revenir sur sa très longue carrière, Steve Mandanda a accordé une interview à L’Équipe. Le portier révèle notamment quelques anecdotes sur son arrivée à l’OM. Le natif de Kinshasa se faisait harceler par Samir Nasri pour qu’il rejoigne Marseille, mais c’est surtout un appel de Pape Diouf qui a tout fait basculer. « L'OM, j'en avais un peu entendu parler. Samir (Nasri), avec qui j'étais en Espoirs, n'arrêtait pas de me dire de venir à l'OM. Et, un jour pendant les vacances, je me retrouve chez mes parents en banlieue parisienne et mon téléphone sonne. "Pape Diouf à l'appareil." "Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là !" C'était bien lui (il sourit). Je ne pouvais pas imaginer le président de l'OM appeler le gardien du Havre en Ligue 2. »