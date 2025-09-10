«Très faible» : Le transfert de Pavard va sauver l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu du début de saison poussif de l'OM, notamment avec un secteur défensif qui peine à donner satisfaction, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 15M€. Et c'est une excellente nouvelle pour le club phocéen, d'autant plus que Leonardo Balerdi a encore déçu, cette fois-ci avec l'Argentine.

Très décevant depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi comptait sur la trêve internationale pour s'offrir un peu d'oxygène. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Titulaire mardi soir à l'occasion du déplacement de l'Argentine en Equateur, le capitaine de l'OM a été fracassé par la presse locale.

Balerdi déçoit en Argentine En effet, TyC Sports a donné un 5 au défenseur central estimant que « Leonardo Balerdi n’a pas su profiter de l’occasion. Son jeu était très faible. L’Argentine a une bonne défense centrale, mais c’est parce qu’elle compte sur Cuti Romero et Lisandro Martínez pour assurer la défense pendant longtemps ».